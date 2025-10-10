Accoltellò la ex per strada, la procura chiude le indagini: “Tentato omicidio per gelosia”

Reggio Emilia, 10 ottobre 2025 – La Procura ha chiuso le indagini preliminari su un grave episodio che riportò alla ribalta nazionale il problema delle aggressioni alle donne. Lei, una 45enne, fu accoltellata dal suo ex fidanzato, un 41enne modenese per strada a Guastalla (Reggio Emilia), salvandosi per miracolo grazie al coraggioso intervento di un giovane camionista. Per questo fatto, datato 2 dicembre 2024, il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos ha formulato diversi reati: spicca il tentato omicidio con le aggravanti dei futili motivi, della minorata difesa della donna e del legame affettivo. Poi il porto ingiustificato di armi fuori casa – riferito al coltello –, la violenza privata con l’aggravante dei futili motivi e la resistenza a pubblico ufficiale. Stando alle investigazioni dei carabinieri, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della famiglia della donna raccolte dal Carlino, il 41enne (di Castelfranco Emilia) non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione.

Quel giorno aveva incontrato la donna a Guastalla col pretesto di fare acquisti. Poi l’aveva aggredita dentro la sua auto, colpendola con un coltello da cucina alla gola. Lei era uscita dalla macchina, ma lui l’aveva raggiunta continuando a infierire. Un testimone, il 22enne camionista di Verona Alen Halilovic, nato in Italia da famiglia bosniaca, non aveva esitato a intervenire per bloccare il 41enne e aveva documentato con un video alcuni momenti dell’aggressione. Dopo l’accoltellamento il 41enne si era allontanato a tutto gas: i carabinieri di Guastalla avevano avviato le ricerche segnalando la targa ripresa da Halilovic ai comandi delle province vicine, in particolare a Modena individuata come direzione di fuga. Sul luogo dell’aggressione era stato trovato il coltello, gettato via dal 41enne.

Il raccordo investigativo tra i carabinieri di Reggio e quelli di Modena aveva permesso, dopo alcune ore, di intercettare la macchina lungo la statale 12 a Maranello, dov’è iniziato un inseguimento verso Pavullo. Il 41enne è stato tallonato e poi costretto con una manovra a tenaglia a fermarsi nella frazione di Torre Maina, dopo 5 chilometri di allontanamento. L’uomo è apparso con evidenti tracce di sangue sugli abiti e trovate anche dentro la macchina: era stato immobilizzato e portato in caserma.

In giugno la psichiatra Beatrice Gerocarni, incaricata dal giudice delle indagini preliminari Andrea Rat nell’ambito di un incidente probatorio, aveva esposto in tribunale le conclusioni della perizia richiesta dalla difesa sul 41enne, sottoposto alla custodia cautelare in carcere: la specialista lo ha ritenuto capace di intendere e volere al momento del fatto, e quindi è imputabile. La 45enne parte offesa è tutelata dall’avvocato Nicola Tria: la sua famiglia abita a San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana (Mantova). La difesa è affidata all’avvocato Guido Sola che così descrive lo stato d’animo dell’indagato: “Il mio assistito è contrito per l’accaduto, trattandosi di un gesto che non gli appartiene quanto a educazione ricevuta e al pregresso, sempre corretto, stile di vita”. La difesa ha adesso 20 giorni per poter depositare memorie o per chiedere l’interrogatorio dell’indagato; poi il pm potrà chiedere il rinvio a giudizio.