"Accolti e aiutati con grande affetto"

"Essere diversi è la cosa più bella che ci sia. E farò in modo che Reggio Emilia lo sentì". Lalithakumar Laksikan, 23 anni, è nato a Bologna ma cresciuto a Reggio, dove oggi studia, lavora come impiegato e sogna di diventare pilota di volo. La sua storia è quella di chi si sente in mezzo tra due mondi, senza appartenere né all’uno né all’altro: "Non ero visto né come un italiano, né come un tamil. Con il passare degli anni il Comune ha trattato questa tematica per dare un’identità a persone come me, e nel capire che non bisogna vederla come una differenza ma un arricchimento. Questa città ci ha accolti e ci ha aiutati a mantenere viva la nostra cultura".