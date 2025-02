Accolto il ricorso della Cittadella Vis

Il Giudice sportivo di Serie D annulla la vittoria dello Zenith Prato sulla Cittadella Vis Modena, trasformando il 3 a 0 per i toscani nel 3 a 0 per i modenesi, appurando che il giocatore dello Zenith, Samuele Tempestini, non era da considerarsi regolarmente tesserato. In classifica, respira la Cittadella che sale a 34 punti, raggiungendo al settimo posto il Tuttocuoio. Sconforto invece per il Prato che scivola a 26 punti, quartultimo assieme a Corticella e San Marino, in zona play-out. Nulla viene ipotizzato per tutte le altre gare disputate da Tempestini, anche per l’assenza dei relativi reclami, quindi al vertice (per ora) la classifica resta immutata.