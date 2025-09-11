"Accompagnate i bambini in bicicletta"

"La libertà di movimento è un diritto sancito dalla Costituzione, non un privilegio. Questo il messaggio che Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, lancia in occasione della Settimana Europea della Mobilità (Sem), in programma dal 16 al 22 settembre.

"La presenza di adeguate infrastrutture è l’elemento cardine per promuovere la mobilità attiva. È quindi una priorità uniformare la situazione sul territorio, seguendo l’esempio di alcune città: Bergamo, Padova e Torino sono i centri in cui densità di piste ciclabili è più elevata. Sempre Bergamo (119), con Mantova (134) e Reggio nell’Emilia (108) sono quelli con il più alto rapporto tra piste ciclabili e rete stradale principale; quelli con la più elevata percentuale di persone che usano la bicicletta sono Bolzano (26%), Ferrara (19,3%) e Mantova (18,7%)", si legge in una nota.

Fra le attività con cui Fiab si impegna a rimettere le persone al centro degli spazi spicca la promozione di Città 30: un modello urbano che va ben oltre la semplice soglia di velocità e valorizza l’uso della bicicletta.

"In una Città 30 le strade sono più sicure, il rumore si riduce, la socialità aumenta e l’accesso ai servizi diventa più facile - prosegue Luca Polverini -. Si crea una rete di mobilità attiva più forte, equa e diffusa, in cui camminare e pedalare sono parte di un progetto collettivo di qualità della vita".

Da segnalare, infine, le numerose iniziative di BikeToWork, come il bike to ’School & bike to work’ sull’importanza di coniugare lo spostamento al lavoro in bici all’accompagnamento dei bambini a scuola nella stessa modalità.