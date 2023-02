di Luca Vecchi*

Il pronunciamento del Tar che riconferma la bontà del protocollo antimafia è un’ottima notizia. Chi vuole costruire, ristrutturare, manutenere un immobile o cedere un titolo edilizio nella provincia di Reggio accetta, in sede di richiesta del titolo autorizzativo, di essere sottoposto a controlli antimafia senza che questo ritardi il rilascio dei titoli edilizi. Per dare una idea della dimensione dei controlli, nel 2022 sono state sottoposte a richiesta di informativa antimafia 705 imprese. Nel Comune di Reggio il numero di pratiche controllate sono state quasi 300: senza i protocolli in vigore ne avremmo verificate meno di un terzo. (...)

* sindaco di Reggio