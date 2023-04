Accordo Adl Cobas - Accento "D2 da maggio ai laureati E a settembre si estende"

"Un risultato importante con la cooperativa che gestisce la maggior parte dei servizi sulla provincia". Così Adl Cobas commenta l’accordo siglato in Prefettura con Accento: in base ad esso, da maggio sarà riconosciuto il livello D2 a tutti gli educatori con titolo L19 che operano nei servizi in appalto dell’integrazione scolastica e per chi lavora sui servizi 3-6 anni. Inoltre la Cooperativa da settembre si impegnerà ad avviare un percorso per riconoscere il livello D2 a chi ha acquisito i 60 CFU ex Legge Iori, e per chi ha maturato 5 anni di anzianità sui servizi. Per arrivare all’accordo è stata fondamentale, oltre all’agitazione sindacale, una raccolta firme che ha visto l’adesione di oltre 100 educatori .