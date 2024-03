Accordo Anci-Aser: negli uffici stampa dei Comuni solo contratti giornalistici

È stato firmato in Municipio un accordo regionale fra Anci, Aser, Gus e Ordine dei giornalisti – prima iniziativa in Italia – per valorizzare la professionalità dei giornalisti nelle attività di ufficio stampa delle amministrazioni pubbliche della regione, che come prescritto dalla legge 150 del 2000 sono gli unici ad avere titolarità nel ricoprire quel ruolo.

Il riconoscimento professionale degli iscritti all’Ordine dei giornalisti negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, il loro inquadramento negli enti locali, in particolare i Comuni, le modalità di selezione del personale e un sistema di corrette relazioni sindacali sono al centro del Protocollo che Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Emilia-Romagna, Aser (Associazione stampa Emilia-Romagna) insieme al suo gruppo di specializzazione Gus (Gruppo Uffici stampa), e Odg (Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna) hanno sottoscritto e che avrà validità per i prossimi tre anni.

Recependo un indirizzo nazionale, l’accordo è stato siglato dai presidenti Luca Vecchi (Anci Emilia Romagna), Paolo Maria Amadasi (Aser), Gianni Boselli (Gus) e Silvestro Ramunno (OdG regionale).

"Il rapporto tra le istituzioni e i cittadini impone oggi un profondo mutamento nei sistemi e nelle modalità di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e i giornalisti nella Pubblica Amministrazione sono garanzia di professionalità e di indipendenza sia per motivi deontologici che per le competenze specialistiche che possiedono" si legge nelle premesse dell’accordo.

Il testo prosegue: "Le attività devono realizzarsi mediante la costituzione di uffici stampa, e la legge prevede che gli uffici stampa degli enti pubblici debbano essere costituiti da personale iscritto all’Albo nazionale dei Giornalisti e che l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali siano affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti".

I rapporti sindacali con l’ente secondo l’accordo sottoscritto sono tenuti a livello regionale con l’intervento dell’Aser e "nel caso siano presenti più di un giornalista, l’ufficio stampa eleggerà un Fiduciario di redazione" così come accade all’interno degli uffici di giornali e televisioni. Sul fronte del reclutamento del personale viene disposto che i candidati vengano esaminati da una commissione giudicatrice nominata nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Stella Bonfrisco