Accordo Anci-Giornalisti su uffici stampa pubblici

In Emilia-Romagna nasce un protocollo d’intesa che accende i riflettori sui diritti dei giornalisti impiegati negli uffici stampa degli oltre 300 Comuni della regione e individua, nei bandi di assunzione fatti dagli enti locali, criteri che ne valorizzino la professionalità. L’accordo – che richiama un’intesa nazionale, ma è di fatto unico nel suo genere – è stato firmato ieri mattina in municipio a Reggio Emilia tra il presidente regionale dell’Anci e sindaco della città del Tricolore Luca Vecchi, Silvestro Ramunno (foto), presidente dell’Ordine emiliano-romagnolo dei giornalisti, Paolo Maria Amadasi, a capo dell’Associazione stampa Emilia-Romagna (Aser) e Gianni Boselli, che all’interno dello stesso sindacato guida il gruppo specialistico degli uffici stampa (Gus). Per quanto si tratti di un atto di indirizzo, il protocollo prevede in dettaglio punti molto specifici e potrà aiutare i Comuni, sopratutto quelli più piccoli dove i bandi rispondono spesso alle necessità organizzative più varie, a redigerli non solo a norma di legge ma tutelando i giornalisti (sui bandi l’Aser ha attivato un osservatorio specifico, ndr). Tra le prescrizioni i temi del regime previdenziale, dell’assistenza sanitaria integrativa e della formazione.