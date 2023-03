Accordo con Fcr per la 3ª farmacia Sarà realizzata in via Fratelli Cervi

A Montecchio nasce la terza farmacia. Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato l’accordo tra l’amministrazione montecchiese, Farmacie Comunali Riunite, il Comune di Reggio e gli altri Comuni che costituiscono la rete di gestione delle Farmacie Comunali per la terza farmacia che sorgerà nella zona est del paese e precisamente, in via Fratelli Cervi, area Cooperativa l’Olmo. Ora il Sindaco avvierà un tavolo di confronto con le Farmacie Comunali Riunite per concordare i termini della collaborazione per programmare la realizzazione della struttura.

"La scelta è motivata innanzitutto dalla decennale assenza di interesse dei privati nello stabilire una nuova farmacia in questa zona del paese, che ha portato l’amministrazione a mettere a disposizione un’area di proprietà comunale, in particolare nell’interesse di Villa Aiola - dice il sindaco Fausto Torelli -. L’apertura della terza farmacia rientra nell’ambito della nuova visione della medicina territoriale che ha attributo un ruolo da primattore in tale settore alle farmacie. La presenza sul territorio di un’ulteriore farmacia consente, oltre all’erogazione dei farmaci, anche di fornire una serie di servizi di prossimità all’utenza sempre più importanti", conclude il primo cittadino.

"Ora inizia la seconda parte dell’attività: a brevissimo verrà convocato un tavolo di confronto tra giunta, ragioneria, servizi tecnici del Comune e funzionari sia tecnici che legali delle Farmacie Comunali Riunite – spiega l’assessore Stefano Ferri, artefice dell’accordo -. Questo consentirà la redazione del contratto di servizio, che il sindaco sottoscriverà, e di un business plan che permetterà di analizzare gli aspetti economici e finanziari e di determinare i tempi di ammortamento dell’investimento e di raggiungimento dell’equilibrio economico, al fine di rendere la farmacia redditizia e fonte di entrate correnti per le casse comunali".

Nina Reverberi