Accordo con l’azienda israeliana Insorgono i sindacati uniti: "Iren receda dal contratto"

Sono insorte Cgil, Cisl e Uil dopo l’accordo tra Iren e ’Mekorot’, società idrica israeliana accusata di violare vari diritti umani in Palestina. L’azienda, secondo alcuni, sfrutterebbe infrastrutture che l’autorità militare israeliana le ha venduto nel 1982 ad una cifra simbolica, corrispondente oggi a circa 20 centesimi. Prendendo acqua da 40 pozzi nei Territori palestinesi occupati, assorbe così il 90% delle risorse idriche della Cisgiordania, e l’Onu nel 2013 ha denunciato che Mekorot ha prosciugato intere riserve nella valle del Giordano. Una ong israeliana di ricerca, ’Who Profits’, afferma che la compagnia "è attivamente impegnata nella conduzione e nel mantenimento" dell’occupazione, costringendo le popolazioni palestinesi a ricomprare la loro stessa acqua a prezzi decisi da Israele e a fronteggiare regolari riduzioni in ’una vera e propria apartheid dell’acqua’. Anche Amnesty International nel 2017 ha documentato che "il controllo israeliano sulle risorse idriche palestinesi altro non è che uno strumento utile a costringere le popolazioni occupate a lasciare le proprie terre" e come se non bastasse il presidente della società, Yitzhak Aharonovich, è ministro per Israel Beitenu, partito israeliano sionista di estrema destra. In passato era stato presidente anche di Israel Military Industries, azienda produttrice di armi da fuoco.

I sindacati uniti affermano che Iren e i comuni non possono essere complici e chiedono "tutti i chiarimenti del caso" per poi eventualmente "recedere dall’accordo". Sulla questione è intervenuto anche Cosimo Pederzoli (Sinistra Italiana) ricordando che Reggio ha nel suo statuto il "il diritto umano all’acqu, mentre ’Reggio Emilia in Comune’ invita a non rinnegare il gemellaggio con Beit Jala e il sostegno ai popoli palestinesi a sud di Hebron.