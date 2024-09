Accordo con Zaltor per Spagna e Portogallo

Cyberoo, azienda reggiana quotata e specializzata in sicurezza informatica per le imprese, annuncia di aver siglato un accordo con Zaltor, gruppo informatico spagnolo, per la distribuzione di soluzioni ‘cyber’ in Spagna e Portogallo. La collaborazione consentirà all’azienda reggiana di "rafforzare la propria presenza in questo mercato e proseguire lungo il percorso di sviluppo all’estero", segnala l’azienda. "L’accordo siglato con Zaltor – spiega Veronica Leonardi (foto), cmo e investor relator di Cyberoo – rappresenta la conferma, ancora una volta, che innovazione ed efficacia delle nostre soluzioni di cyber security sono riconosciute anche a livello internazionale e da partner di indiscusso valore. È un segnale forte questo, che ci fa proseguire senza esitazione lungo il percorso di sviluppo all’estero che abbiamo già avviato e che ci vede presenti anche in altri mercati europei".