Accordo per la tangenziale Barco-Bibbiano

di Francesca Chilloni

Un protocollo d’intesa per risolvere i problemi di mobilità nell’area tra i comuni di Bibbiano e Reggio, redatto sotto l’egida del presidente della Provincia Giorgio Zanni, è stato approvato sabato dalla giunta Carletti. Prevede la realizzazione di una serie di interconnessioni stradali, rotatorie, bretelle e sistemazione di strade esistenti per rendere più funzionale e meno impattante per gli abitati il collegamento tra i due comuni, in particolare le frazioni di Ghiardo, Barco, Codemondo e San Bartolomeo.

L’accordo prevede che il completamento della tangenziale di Barco-Bibbiano (tre stralci) sia accompagnato dall’introduzione "del divieto al transito dei mezzi pesanti sulla sp 72 dall’intersezione con via San Michele al Ghiardo in direzione nord verso Codemondo" (via Sottili), fino alla rotatoria sulla strada provinciale 28 (via Teggi) Reggio-Montecchio-Ponte Enza. In pratica il Ghiardo sarà off limits per camion e tir, se non quelli da e per le aziende.

Una maxi rotatoria è già in corso di realizzazione sulla tangenziale di Barco all’altezza di via Alighieri. Nella zona vi sono tre assi stradali principali, ma "l’intensità dei volumi di traffico che insistono su queste arterie ha ormai raggiunto livelli incompatibili per i centri abitati attraversati e il traffico in continuo aumento rende la situazione non più sostenibile".

Da qui la decisione di intervenire, pur nella consapevolezza che le opere costeranno 6 milioni di euro solo per i tre stralci della tangenziale bibbianese, a cui si aggiungono tutti gli interventi sul territorio reggiano. Vi sarà una compartecipazione finanziaria tra gli enti pubblici.

Nel settore sud ovest rispetto alla città il Ptcp (Piano territoriale coordinamento provinciale) individua tre assi: due di calibro provinciale, cioé la sp28 (in senso est-ovest), e la sp22 Barco-Bibbiano (nord-sud), che si interseca con la provinciale 28 a Barco (rotatoria del Parmigiano Reggiano), e la sp53 Montecchio-Bibbiano-Quattro Castella che si si va a innestare con la Pedemontana (sp23) sulla tangenziale di Quattro Castella. Vi è poi l’asse intercomunale in diagonale costituito dalla provinciale 72 che collega Bibbiano con Codemondo.

Nel 2018 la Provincia ha firmato con Bibbiano un accordo di programma e ha sviluppato il progetto del collegamento tra le tangenziali di Barco e di Bibbiano, suddiviso in 3 lotti. La tangenziale, aggirando completamente l’abitato, deve decongestionare dal traffico le zone residenziali, con la riqualificazione delle strade urbane. Inoltre sarà "un collegamento più funzionale e diretto tra la Pedemontana con la sp 28", e "deve costituire il percorso obbligato per il traffico pesante proveniente e diretto al Ghiardo in alternativa alla sp 72 nei tratti del Comune di Reggio" cioè via Sottili, fino alla rotatoria di Codemondo (zona centro sociale Quaresimo).