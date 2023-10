Accordo tra cittadini e Comune: "Tre progetti per via Roma"

Sull’Accordo di cittadinanza della zona di via Roma con associazioni, singoli cittadini e commercianti, il Comune ci mette la firma. L’intesa è stata siglata giovedì scorso, 12 ottobre, in sala del Tricolore. Due sono le direttrici principali individuate: da un parte l’organizzazione di iniziative culturali per valorizzare il quartiere, dall’altra una riqualificazione e rigenerazione urbana, in particolare di piazza del Popol giost. Entrando più nel concreto, sono tre i progetti messi in campo.

I primi due, promossi dai cittadini stessi, interessano il Labart ovvero la struttura presente all’interno del parco Santa Maria e ad oggi non utilizzata, per farlo diventare un centro sociale e culturale; il secondo si chiama invece ‘Feste di Quartiere’ e punta alla promozione di un cartellone unico di appuntamenti incentrati sul commercio e sulle animazioni culturali di strada. Infine c’è il progetto ‘Via Roma da strada a piazza’, con cui l’amministrazione si impegna a raccogliere le proposte di residenti e commercianti relative alla riqualificazione di piazza del popol Giost.

"Via Roma è un luogo molto particolare della città – ha affermato il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi – che non ha mai nascosto i problemi che vive, come li vivono molte città contemporanee, ma che davanti ad essi ha messo in campo protagonismo civico, capacità di proposta culturale, ambientale, sociale. Questo accordo è un passo ulteriore che vede istituzione e residenti coprogettare il futuro, nell’auspicio, unanime, che ciò porti benefici evidenti a tutta la zona".