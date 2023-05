Accorpamento delle automediche, scende in campo Fdi "Raccogliamo firme per dire no, ci preoccupano i tanti silenzi"

di NIna Reverberi

Ancora silenzio da parte dell’Ausl e dei sindaci sulla ventilata ipotesi di accorpare le automediche.

Montecchio e Scandiano avrebbero una unica automedica che dall’ospedale di Montecchio verrebbe trasferita a Puianello, in pratica a metà strada fra la Val d’Enza e la zona ceramica. Ma questa situazione comporterebbe notevoli disagi. Per soccorrere un cittadino colpito da infarto a Campegine o Gattatico, quanto tempo impiegherebbe l’automedica da Puianello?

Abbiano contattato il sindaco di Montecchio Fausto Torelli che ha preso parte a diverse riunioni sull’argomento, ma non abbiamo avuto risposte.

I tempi stringono, il 1° giugno sarebbe prevista l’entrata in vigore delle nuove direttive. Intanto sul piano politico si sta muovendo anche Fratelli d’Italia che ha annunciato una raccolta firme. "Siamo preoccupati. Ci preoccupano le sorti dell’ospedale Franchini di Montecchio, che via via sta perdendo dei pezzi importanti. l’ultimo in ordine di tempo l’automedica che secondo le intenzioni dell’Ausl dovrebbe essere trasferita a Puianello", afferma in una nota Antonio Margini, presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia.

"Ci preoccupa anche il silenzio assordante dell’Ausl che dovrebbe informare i cittadini su come stanno le cose. Ma non si illudano di mettere tutto a tacere. Infatti nei prossimi giorni, Fratelli d’Italia inizierà una raccolta di firme contro il taglio delle automediche ed il modo di agire delle autorità preposte di decidere sempre al di sopra dei cittadini. Chiediamo anche al sindaco di Montecchio e ai suoi colleghi della Val’d’Enza di adoperarsi affinché questa assurda ipotesi non venga realizzata. La preoccupazione dei cittadini è altissima, ci sembra di assistere ad una gestione della cosa pubblica al quanto fumosa, – conclude Margini - ricordiamo agli amministratori in carica che hanno ricevuto il mandato elettorale per fare gli interessi dei cittadini che li hanno votati. Vogliamo chiarezza".