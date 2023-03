Account manager per Fec Tempo pieno, indeterminato

FEC Italia, azienda operante nel settore del PC industriale con sede a Udine e parte del gruppo internazionale FEC, cerca account manager da inserire nella propria rete commerciale per mantenere e sviluppare la vendita di soluzioni hardware embedded e personalizzabili per l’automazione del punto vendita, l’industria e il medicale. Illa Candidatoa ideale ha una consolidata esperienza commerciale preferibilmente in questo ambito, graditi studi in discipline tecniche, indiscusse doti comunicative e relazionali, forte ambizione al raggiungimento di obiettivi economici e professionali. Posizione ed inquadramento equiparati alle reali capacità del candidato. Area di sviluppo: Emilia Romagna-Marche-Umbria-Toscana. Contratto di lavoro: CCNL metalmeccanica, tempo pieno, indeterminato. Benefit: auto, cellulare e computer portatile aziendali, assicurazione spese mediche, buoni pasto. Orario: dal lunedì al venerdì. Tipi di retribuzione supplementare: premio per raggiungimento budget annuale. Welfare aziendale basato su utile complessivo. Qualifica ISTAT: Addetti ad attività organizzative delle vendite. FEC ITALIA S.R.L. - Reggio Nell’Emilia (RE)