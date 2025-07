Accumula 5 anni di condanna: 31enne arrestato

È stato arrestato a Reggio Emilia un uomo di 31 anni destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena residua di 4 anni, 11 mesi e 24 giorni di reclusione, oltre a una multa di 1.800 euro e due mesi di arresto. A darne esecuzione sono stati i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha emesso un provvedimento di cumulo pene.

I reati per cui l’uomo è stato condannato risalgono agli anni tra il 2018 e il 2019 e sono stati commessi nelle province di Caserta e Napoli. Si tratta nel dettaglio di estorsione, rapina e guida in stato di ebbrezza. Tre le sentenze definitive a suo carico. La prima risale al 26 gennaio 2022 ed è divenuta irrevocabile il 4 giugno 2024: riguarda un episodio di estorsione aggravata dall’uso della violenza avvenuto a Cancello ed Arnone nel luglio 2019, per il quale è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa.

La seconda sentenza è stata emessa il 29 maggio 2024 ed è divenuta definitiva il 29 giugno: per guida in stato di ebbrezza, è stato condannato a due mesi di arresto.

L’ultima sentenza, che ha reso inevitabile l’arresto, è stata pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 10 giugno 2022 e confermata dalla Corte d’Appello di Napoli il 23 febbraio 2024. Si riferisce a una rapina continuata, per la quale l’uomo è stato condannato ad altri 2 anni e 6 mesi di carcere, con una multa di 1.000 euro.

L’arresto è avvenuto l’altra mattina: i militari lo hanno rintracciato, identificato e condotto in caserma per le formalità di rito, prima di trasferirlo nel carcere di Reggio Emilia, dove sconterà la pena.