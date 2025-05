Accusa l’ex fidanzato: "Mi violentò due volte"

Avrebbe violentato la fidanzata allora 17enne: nella primavera 2018 si sarebbe sdraiato sopra di lei, l’avrebbe tenuta ferma per le braccia, per poi costringerla "in almeno due occasioni a subire rapporti sessuali completi contro la sua volontà".

È la grave accusa mossa a un ragazzo che oggi ha 26 anni ed è di origine tunisina: il suo nome (che non riferiamo per tutelare la parte offesa) era già noto alle forze dell’ordine per una rapina commessa in concorso con un altro magrebino, per la quale lui fu condannato in primo grado nel 2019 col rito abbreviato. I due giovani, col volto travisato, l’anno prima avevano derubato del portafogli e aggredito un uomo per strada. Da quanto risulta, entrambi avevano fatto parte di Casabase, un gruppo di ragazzi di origine magrebina dediti ad atti di criminalità.

Lui deve anche rispondere di stalking nei confronti della ragazza: le avrebbe preso di mano il cellulare per controllarne il contenuto; l’avrebbe schiaffeggiata e strattonata sino a procurarle lividi sulle braccia. In un’occasione le avrebbe stretto la gola per un minuto. Poi le avrebbe rivolto minacce di morte per motivi di gelosia, si sarebbe anche presentato sotto casa per cercare di contattarla. In un caso avrebbe anche chiamato i vigili del fuoco con la scusa che potesse stare male. Poi l’avrebbe chiamata insistentemente, mandando anche messaggi in orario notturno - in media 15/20 contatti al giorno - e l’avrebbe pesantemente insultata: lei bloccò l’utenza telefonica del giovane per non essere più perseguitata. Queste condotte si sarebbero protratte dal febbraio al novembre 2018, causandole uno stato perdurante di ansia, timori per la propria incolumità.

Il fascicolo d’inchiesta è stato seguito dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, che ha coordinato gli accertamenti svolti dalla questura. La vicenda è al vaglio del collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, davanti al quale ieri era prevista l’audizione di testimoni. L’imputato è difeso dall’avvocato Mario Di Frenna, mentre la giovane non si è costituita parte civile.