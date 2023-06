Accusa l’ex marito di lesioni: "Con le forbici mi ferì al braccio"

di Alessandra Codeluppi

Prosegue il processo a carico di un 51enne accusato di lesioni nei confronti dell’ex moglie per un episodio che sarebbe avvenuto a Scandiano.

Il loro matrimonio si è concluso con un pesante strascico di battaglie legali.

In passato lui è stato condannato per atti persecutori nei confronti della donna, che ha 47 anni. Ma anche lei era stata riconosciuta dal tribunale responsabile di calunnie verso di lui.

Nell’ultimo procedimento, che vede imputato il 51enne, la Procura gli contesta di aver colpito la moglie a un braccio con forbici da cucina e di averla strattonata fino a farla cadere a terra, provocandole escoriazioni a un braccio, una contusione a una mano e dolori al torace, con conseguenze giudicate guaribili in sei giorni.

Davanti al giudice Francesca Piergallini, ieri è stata sentita un’operatrice del Sert, dove lui all’epoca dei fatti contestati stava seguendo un percorso. La testimone ha riferito che nella mattina della presunta aggressione, datata 9 settembre 2017, una persona con voce femminile chiamò per chiederle se lui avesse iniziato l’attività al Sert e se era presente.

Lei ha riferito di non aver visto arrivare l’imputato e di non conoscerlo.

Nella scorsa udienza era stata sentita la donna, costituita parte civile attraverso l’avvocato Alessandra Magnani: "Avevamo discusso perché lui era molto geloso. Si innervosì, mi minacciò con le forbici e mi ferì al braccio e alla mano - aveva raccontato in maggio -. Quello fu solo l’ultimo di tanti altri episodi".

L’ex moglie aveva detto di essersi ritrovata "un braccio rotto e ferite alla testa perché lui mi faceva cadere. Cambiai anche domicilio perché non mi trovasse".

Per l’episodio contestato nel processo, lei sporse denuncia il 29 novembre 2017: "Litigammo e lui afferrò le forbici: mi ferì procurandomi un taglio lungo sul braccio e uno più piccolo sulla mano. Mi spinse e mi fece cadere a terra. Poi scappai subito al pronto soccorso".

L’avvocato difensore Francesca Corsi aveva però evidenziato in aula che tra il fatto da lei collocato alle 9 e l’arrivo all’ospedale a mezzogiorno erano trascorse tre ore. La donna ha giustificato il lasso temporale dicendo che aveva l’auto in panne e aveva dovuto chiamare la madre. L’imputato si dichiara innocente: a supporto della difesa, vi è la deposizione dei carabinieri che non trovarono macchie di sangue sulla donna. Vi erano tracce sul braccio, ma verosimilmente non ematiche. Nella prossima udienza, in ottobre, sono previsti l’esame dell’imputato e la discussione.