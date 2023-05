Accusa un malessere e va a farsi visitare: aveva un infarto

L’attenzione per una situazione generale, che inizialmente non sembrava preoccupante, ha permesso probabilmente di evitare conseguenze drammatiche a un uomo di 62 anni, colpito da una crisi cardiaca mentre era al mercato ambulante di Reggiolo, a fare compagnia alla moglie, che gestisce uno dei banchetti di vendita. Venerdì mattina l’uomo, residente nel Mantovano, ha manifestato alcuni sintomi sospetti. Non ha atteso il ritorno a casa ma, con grande buon senso, si è recato agli ambulatori della medicina di base, in via Roma, a poca distanza dal mercato. E qui si è compreso come fosse in atto una crisi cardiaca. Sono arrivate ambulanza e automedica, per accompagnare d’urgenza il paziente al Santa Maria Nuova di Reggio, per essere affidato al personale dell’Emodinamica, in condizioni non gravi. La sua scelta di recarsi subito da un medico lo ha probabilmente salvato da conseguenze ben diverse, che si sarebbero potute verificare in breve tempo senza adeguate ed immediate terapie.