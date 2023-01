Accusa un malore al volante e si schianta in tangenziale

Paura ieri alle 17 per un incidente in tangenziale. Nei pressi dell’uscita "1" dell’anello, in zona San Maurizio, un’utilitaria bianca si è schiantata contro il guardrail. Al volante un uomo che – stando a quanto ricostruito dalla polizia municipale giunta sul posto per i rilievi di rito – ha accusato un malore. Fortunatamente l’arrivo del personale sanitario è stato tempestivo e l’uomo si è ripreso, ma è stato trasportato in ambulanza con un codice di media gravità, al Santa Maria. Testimoni hanno raccontato che l’auto ha cominciato a zigzagare pericolosamente per poi andare a sbattere. Il traffico è andato in tilt.