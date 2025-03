Accusata di abbandono di minori. Assolta una madre fuggita in India

Lei, una donna indiana, fu accolta in una struttura protetta perché diceva di subire violenza sessuale dal marito, col quale viveva nel distretto ceramico. Nel 2018 la moglie tornò nel Paese natale, dove voleva anche denunciare presunte vessazioni subite tempo prima. Ma per lei scattò la segnalazione per abbandono dei due figli da parte dei servizi sociali, che poi si sono costituiti parte civile.

La madre 42enne, difesa dall’avvocato Jenny Loforese, è stata assolta ieri dall’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare tra il 2018 e il 2019: per il giudice Luigi Tirone "il fatto non costituisce reato".

Il pm aveva chiesto la condanna a 900 euro di multa, ritenendo che lei si fosse disinteressata dei figli e che non bastassero le sue telefonate a loro una volta alla settimana; l’avvocato Sabrina Di Giampietro, in rappresentanza dei servizi sociali, si era associata ravvisando danni morali creati ai bambini.

L’avvocato Loforese aveva chiesto l’assoluzione, parlando di "accanimento dei servizi sociali. Lei non si disinteressò del tutto dei figli, fatto sconfessato dell’istruttoria, ma anzi li chiamava. Il padre era stato dichiarato ininidoneo per i due minori, affidati a una famiglia affidataria e poi a una comunità". Tra i testimoni, anche un’assistente sociale ha ricostruito la vicenda: "Nel 2018 la madre iniziò a venire da sola ai colloqui, piangeva e diceva che subiva violenze sessuali dal marito. Io le proposi un collocamento alternativo, ma lei aveva paura e diceva che non sapeva come fare perché non lavorava. Le diedi i contatti del Centro antiviolenza, dove lei fece un percorso, e poi venne ospitata in un appartamento protetto coi due figli". Da ulteriori testimonianze è emerso ieri che i bambini chiamavano liberamente la mamma e che lei aveva promesso il suo ritorno dall’India, dove tuttora si trova, ma non riusciva a causa di problemi economici e documenti scaduti.

Alessandra Codeluppi