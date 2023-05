Accusati di rapina al supermercato Arrestatati due uomini di 32 anni

Sono stati colpiti da custodia cautelare in carcere, e dunque arrestati, i presunti autori di una rapina che era stata messa a segno il 2 agosto dello scorso anno ai danni del supermercato Penny Market di Correggio, in viale Mussini.

I due malviventi erano entrati nel negozio nel primissimo pomeriggio, con passamontagna a coprire il volto e armati di un coltello da cucina e bastone in legno, portando via 300 euro da una delle casse. Le indagini dei carabinieri di Correggio hanno portato a due uomini di 32 anni, originari della provincia di Salerno, abitanti nel Bresciano, accusati di rapina aggravata in concorso.

Il provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria è stato eseguito dai carabinieri di Correggio insieme a quelli di Montichiari di Brescia. Quel pomeriggio d’estate uno dei rapinatori aveva atteso all’ingresso, a fare da palo, mentre il complice era entrato, dirigendosi verso la cassiera, che era stata minacciata nonostante la presenza di diversi clienti. Uno di loro aveva confidato di essere stato tentato di intervenire per cercare di fermarli, ma di aver poi temuto per la possibile reazione del malvivente nei confronti della cassiera, che era molto vicina al rapinatore. Ottenuto il denaro, i due malviventi erano fuggiti.

Grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze raccolte sul posto, si è arrivati alla possibile risoluzione del caso. Basilari anche le informazioni fornite dai clienti presenti: "Avevano parlata italiana – confermò una testimone al Carlino – e minacciavano anche noi, intimandoci di stare fermi. Ho nascosto il portafoglio temendo volessero portare via pure i nostri soldi".

Erano arrivati i carabinieri per avviare le indagini e ora la svolta e l’arresto.

Antonio Lecci