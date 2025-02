Accusati di stalking dai vicini. Ma il giudice assolve tutti e tre

È stata pronunciata l’assoluzione in primo grado per tre persone accusate di stalking condominiale: il verdetto, emesso ieri dal giudice Michela Caputo, riguarda il 44enne Francesco Scaramuzzo, Matteo Campanella (classe 1993) e Tania Trapasso, 55 anni, per i quali il pubblico ministero aveva chiesto 8 mesi. Le condotte contestate riguardano un palazzo in via don Bella a Cadelbosco, dove dal 2017 fino a tempi recenti, due famiglie di dirimpettai sono arrivati ai ferri corti e alle denunce: una coppia di mezz’età da una parte, i tre imputati dall’altra. Oltre a diversi episodi di presunte molestie, al centro del processo sono ‘sfilati’ anche i quattro molossi di proprietà dei tre accusati: il loro scorrazzare nelle aree comuni e l’abbaiare continuo quand’erano rinchiusi nell’appartamento di 75 metri quadrati, avrebbe creato grossi problemi di sonno e sfinimento alla vicina Maria Rosaria Maggio, insieme al marito Romano Sossio costituita parte civile tramite l’avvocato Gisella Mesoraca. La coppia non sarebbe riuscita a trovare risposo in casa nemmeno con i tappi nelle orecchie. La difesa aveva chiesto l’assoluzione; il legale di parte civile un risarcimento di 70mila euro di cui 50mila per Maggio. Tra i dispetti lamentati, anche l’abbassarsi le mutande e toccarsi i genitali davanti allo spioncino della porta dei dirimpettai, ma radio e tv ad alto volume, fischi, urla, canti e corse. "Faremo appello – annuncia l’avvocato Mesoraca – alla luce di una sentenza civile con una perizia fonica che conferma i rumori molesti".

al.cod.