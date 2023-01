Accusato di aver rapinato una coppia dell’IPhone Dopo sei mesi mesi finisce agli arresti domiciliari

La rapina era avvenuta il 19 luglio del 2022. La misura cautelare dei domiciliari a gennaio del 2023. Una vicenda sotto certi versi particolare, che ieri ha avuto un primo snodo procedurale con l’interrogatorio di garanzia tenutosi nell’aula presieduta dal Gip Dario De Luca. Il protagonista è un ragazzo di 22 anni, difeso di fiducia dall’avvocato Matteo Iotti.

Secondo una sommaria ricostruzione dei fatti, il ragazzo (assieme a un’altra persona) nel luglio scorso, in piazzale Europa, avrebbe fermato e rapinato una coppia che transitava di lì, impossessandosi di un iPhone 10 per poi darsi alla fuga. Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla Polizia locale, hanno portato, la scorsa settimana, al fermo del 22enne e all’applicazione della misura dei domiciliari. Ieri mattina, l’indagato ha risposto a tutte le domande, fornendo la sua versione dei fatti. "Depositerò in tempi brevissimi istanza di riesame – commenta l’avvocato Iotti alla fine dell’interrogatorio -. Il codice di procedura penale è molto chiaro su quelli che sono i confini di applicazione delle misure cautelari. Se per un fatto avvenuto a luglio, si applica una misura cautelare a gennaio per pericolo di reiterazione del reato (uno dei tre casi previsti dall’articolo 274 del codice di procedura penale, ndr), allora, va da sé, che l’unica risposta possibile, da parte nostra, è quella di fare istanza di riesame".

Ni. bo.