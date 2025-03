Accusato di aver sottratto somme al ristorante. Ex lavoratore esce pulito: "Solo calunnie"

Ammanchi consistenti di denaro nelle casse del ristorante "Buontempone" di viale Regina Margherita. Sono le accuse per le quali sono stati chiamati a rispondere due ex lavoratori. Durante l’udienza predibattimentale, ieri il giudice Francesco Panchieri ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per uno di loro, un sessantenne: a lui, incaricato di chiudere la cassa e di versare i contanti in banca, nel periodo tra novembre e dicembre 2022 era stata contestata l’appropriazione indebita di quasi seimila euro: per la precisione, 5.875 euro, denaro che sarebbe stato peraltro incassato senza fiscalizzazione.

Il suo avvocato difensore Claudio Vincetti aveva sostenuto l’assenza di qualsiasi prova a sostegno dall’accusa. La società ’Carpe diem’ ieri si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Salvatore Mannino. "Valuteremo di promuovere azioni legali verso la società e il suo legale rappresentante Filippo Lodetti Alliata - dichiara l’avvocato Vincetti - nei confronti delle calunnie che hanno dato origine all’apertura di un procedimento penale verso il mio assistito, senza che ve ne fossero i fondamenti".

Un altro lavoratore imputato, un 50enne difeso dall’avvocato Annalisa Guano, doveva rispondere di furto aggravato per aver preso, nello stesso periodo, 4.770 euro: quest’ultimo ha chiesto la messa alla prova e il processo è stato riaggiornato a maggio.

