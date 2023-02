Accusato di essere il boss Viene assolto

Lui, Solomon Obaseki, 36enne un tempo residente in città, è imputato all’Aquila per associazione mafiosa: secondo gli inquirenti, sarebbe stato il capo della confraternita ‘Black axe’. A Reggio si è aperto per lui un altro dibattimento in cui doveva rispondere di aver colpito con calci e pugni un connazionale dentro un bar in via Govi e poi di averlo accoltellato al braccio destro, causandogli conseguenze per una settimana. Il procedimento reggiano è stato preso in considerazione anche in quello abruzzese: a sostegno della mafiosità di Obaseki, la Dda dell’Aquila ritiene che l’uomo colpito si fosse poi allontanato - risultava irrintracciabile, poi aveva detto di essere in Inghilterra - perché intimorito da lui. Su queste considerazioni, emerse durante un’udienza all’Aquila, l’avvocato difensore di Obaseki, Pina Di Credico (foto), si era riservata una produzione documentale. Per l’episodio reggiano, datato 26 marzo 2017, ora Obaseki è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dal giudice Michela Caputo: un verdetto liberatorio chiesto anche dal pm, dopo che è stata ascoltata in aula la testimonianza di un ispettore della questura. Quest’ultimo ha riferito che, durante il sopralluogo, il ferito era stato identificato, ma che nessuno dei due aveva segni di lesioni. Obaseki aveva poi indicato nell’altro colui che lo aveva aggredito in passato. L’avvocato Di Credico ha rimarcato che la parte offesa aveva dichiarato che l’altro uomo lo colpì non all’arrivo della polizia, ma dopo, e che comunque allertò la questura solo dopo tre giorni. "A chiamare il 113 fu Obaseki, che riconobbe nell’altro colui che lo rapinò qualche mese prima. La parte offesa si rese irreperibile andando in Inghilterra: evidentemente non voleva procedere contro Obaseki". Ora la difesa produrrà la sentenza di assoluzione nel processo aquilano che sta volgendo al termine. Alessandra Codeluppi