Accusato di maltrattamenti dalla sua ex: "Una volta mi tamponò in auto"

"Siamo state inseguite e tamponate in auto". A raccontarlo, ieri in tribunale, è stata l’amica di una donna che si è costituita parte civile verso il suo ex. Pure alla conoscente, stando alla sua testimonianza, avrebbe vissuto con lei una delle vessazioni che l’uomo avrebbe messo in atto. Lui, oggi 30enne, è chiamato a rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate, reati formulati dal pubblico ministero Valentina Salvi, legati a episodi che si sarebbero protratti dal 2017 al 2018. Dopo la denuncia della donna, l’imputato fu sottoposto al divieto di avvicinamento, che scattò nell’agosto 2018 e oggi non è più in vigore. Ai tempi in cui la coppia conviveva, si sarebbe scatenata l’aggressività da parte di lui, a causa della gelosia: la donna avrebbe subito ingiurie e offese anche davanti ad altri oltre a percosse, episodi che sarebbero avvenuti anche in presenza del figlio minorenne. I fatti addebitati al 30enne (lei è di un anno più giovane) si collocano nel distretto ceramico. Davanti al giudice Giovanni Ghini, ieri sono stati sentiti i testimoni citati dalla parte civile, che è tutelata dall’avvocato Sabrina Ori. Tra loro anche un’amica della presunta vittima, che ha raccontato l’inquietante episodio che risals all’estate 2017: lei e la parte civile, all’uscita da un ristorante, furono bloccate dal giovane, che poi le tamponò mentre erano a bordo dell’auto, nel parcheggio, con la macchina. E, quando la fidanzata fece rientro a casa, se lo ritrovò anche sotto l’abitazione. Tuttavia la relazione non finì: lui l’avrebbe picchiata verso la fine della loro storia, che si concluse un anno dopo, nell’agosto 2018, e in due casi lei andò anche a farsi medicare al pronto soccorso. Nella prossima udienza, in marzo, saranno previsti i testimoni della difesa, che è affidata all’avvocato Andrea Davoli.

Alessandra Codeluppi