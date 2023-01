Accusato di maltrattamenti in famiglia, si cura e viene assolto dopo cinque anni

Assolto perché il fatto non sussiste. Termina così la vicenda giudiziaria con al centro un cittadino moldavo di 48 anni e difeso di fiducia dall’avvocato Maurizio Attolini. L’accusa? Violenza in famiglia. L’uomo, con un passato fatto di abuso di alcol e di altre sostanze, per cui si è sottoposto ad un percorso di recupero al Sert (ora è totalmente ristabilito e convive compagna e figlio), nel 2018, al termine di un alterco, avrebbe colpito la compagna alla presenza del figlio minore. Nessuna denuncia era stata avanzata nell’immediatezza, ma il piccolo, nei giorni successivi, avrebbe fatto cenno dell’accaduto agli insegnanti a scuola. Da lì la segnalazione alle forze dell’ordine e l’inizio dell’iter giudiziario, senza che però il racconto del minore fosse cristallizzato in sede di indagini preliminari con incidente probatorio. Durante il dibattimento, il giudice Giovanni Ghini ha nominato un consulente tecnico per stabilire se la testimonianza del figlio (che non ha avuto sindromi post traumatici), ‘oggi’, avesse ancora valenza. Alla luce della risposta negativa del consulente, è stata disposta l’assoluzione del 48enne perché il fatto non sussiste.

Ni. Bo.