Accusato di palpeggiamenti, processo rimandato. L’imputato è in carcere per aver aggredito la sua ex

Era prevista ieri la prima udienza di un processo per violenza sessuale in concorso: la pesante accusa è mossa a due giovani per un episodio datato 12 marzo 2023 e avvenuto dentro la discoteca ‘Joia’ di Rubiera. Una donna, oggi 31enne, sarebbe stata avvicinata di spalle, poi i ragazzi avrebbero allungato entrambi le mani sul suo fondoschiena. Ma ieri è emerso che uno di loro, un 22enne italiano, si trova in custodia cautelare in carcere per un altro recente episodio: a Correggio, nella notte del 9 febbraio, ha speronato l’auto su cui viaggiavano l’ex fidanzata 21enne, il suo attuale compagno 25enne e altre due persone, facendola schiantare contro un cancello, per poi scendere con martello e coltello e ferire la coppia, senza causare conseguenze gravi, per poi fuggire. Il 22enne è stato poi arrestato e indagato per tentato omicidio e altri reati. Ieri il processo davanti al tribunale collegiale per i fatti di Rubiera è stato rinviato disponendo l’accompagnamento dal carcere per il 22enne, difeso dall’avvocato Paolo Bertozzi. L’altro imputato è un 23enne di origine turca, assistito dall’avvocato Annalisa Bassi. La 31enne, domiciliata a Sassuolo (Mo), ha sporto denuncia dopo una decina di giorni. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Rubiera e hanno visto acquisire le testimonianze di alcune persone. Durante il palpeggiamento, descritto come profondo, gli imputati avrebbero riso ed esclamato: "Ah in due". E poi, di fronte alla reazione della giovane, i ragazzi le avrebbero gettato contro ghiaccio dentro un bicchere che tenevano in mano, facendola cadere a terra. E infine le avrebbero rivolto frasi a sfondo sessuale.

al.cod.