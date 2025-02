Accusato di rapina al Penny Market. L’imputato viene assolto

"Non è uno dei due rapinatori mascherati. Quella cassiera, che dice di averlo riconosciuto sotto il passamontagna dagli occhi e dalle movenze, lo indicò solo per motivi di astio e risentimento personale". Un uomo salernitano, classe 1991, ieri in Tribunale è stato assolto dall’accusa di essere uno dei rapinatori che il 2 agosto 2022 erano entrati nel Penny Market di via Mussini armati di un coltello e un bastone, portando via 297 euro da una cassa. Il collegio presieduto dalla dottoressa Cristina Beretti (a latere i giudici Giovanni Ghini e Francesco Panchieri) lo ha ritenuto innocente "per non aver commesso il fatto". Carratù, all’epoca dei fatti residente a Correggio, resta comunque in carcere per un’altra rapina avvenuta in Campania un mese dopo di quella correggese, che si riteneva commessa proprio insieme al coimputato Gennaro Testa, anch’egli salernitano (già condannato). La Procura aveva chiesto 7 anni e 4 mesi di reclusione, mentre gli avvocati difensori Federica Ghesini e Giovanni Gioia (foto) aveva domandato l’assoluzione. Furono proprio le testimonianze e immagini della video-sorveglianza a portare i carabinieri ai due. I difensori hanno demolito la testimonianza della commessa che sosteneva di averlo riconosciuto "dagli occhi e dalle movenze" perché lo aveva frequentato in giro per il paese. I legali hanno fatto notare che la donna non ha nemmeno saputo indicare l’altezza precisa dell’uomo, ben più basso del metro e 70 indicato dalla teste.

f.c.