Accusato di rapina in tre farmacie Assolto dai giudici

È finito a processo con l’accusa di aver commesso tre rapine in farmacia: ieri è stato assolto. È il verdetto emesso dal collegio di giudici presieduto dal giudice Cristina Beretti per il 41enne Wahid Jendoubi, tunisino sottoposto al carcere. L’uomo doveva risponde di tre colpi: uno consumato il 3 novembre 2015 nella farmacia di via Giordano Bruno 22 a Cadé, l’altra avvenuta l’11 gennaio 2016 in via Papa Giovanni XXIII, la terza datata 24 febbraio 2016 sempre nella stessa attività di Cadè. Insieme a un altro presunto complice, era stato arrestato nel luglio 2016, su disposizione del gip, perché ritenuto gravemente indiziato di aver colpito diverse farmacie, tra cui quella di Cadè. Sempre in quell’anno, in marzo, i due erano stati arrestati, in flagranza di reato, mentre tentavano di rapinare in via Ferrari il negozio ‘Acqua e sapone’. Durante la requisitoria, ieri il pm Laura Galli ha chiesto l’assoluzione per le prime due rapine e per la terza 6 anni come pena base. La difesa, affidata all’avvocato Lucia Soriano, ha invece sostenuto che gli elementi raccolti non supportassero la condanna, e ha chiesto l’assoluzione totale "per non aver commesso il fatto", poi disposta dal collegio.

al.cod.