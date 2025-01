Accusato di sfruttare i dipendenti. Il datore di lavoro chiede scusa. Rimesso in libertà dal giudice

Ha chiesto scusa, il 53enne cinese He Huanliang, arrestato in flagranza con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nella maxi operazione contro il caporalato scattata in ottobre tra Reggio e Modena, nel settore manifatturiero e del confezionamento degli abiti. Dopo tre mesi in custodia cautelare ai domiciliari, il giudice per le indagini preliminari Andrea Rat lo ha rimesso in libertà, accogliendo l’istanza formulata dall’avvocato difensore Vito Alessandro Pellegrino a cui la Procura ha dato parere favorevole. L’indagato, datore di lavoro "non ha tenuto ulteriori condotte censurabili tali da indurre a ritenere ancora perdurante il rischio di ricaduta nel reato commesso – scrive il gip –. Le scuse (seppur generiche) offerte per gli errori commessi avvalorano il giudizio, in quanto sintomatiche di un percorso intrapreso di ravvedimento critico del proprio operato". Un arresto, sette persone denunciate, 21 lavoratori in ‘nero’ pagati poco più di 50 centesimi all’ora, laboratori tessili sotto sequestro e multe per quasi mezzo milione di euro: ecco il bilancio dell’inchiesta coordinata dai pm Dario Chiari e Stefano Finocchiaro e condotta dai carabinieri insieme al personale dell’ispettorato territoriale del Lavoro di Reggio e Modena, accompagnati da mediatori culturali dell’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e personale del progetto "Common groud" del Comune di Reggio. Sono stati messi i sigilli a sette laboratori tessili a Reggio, nella Bassa e nel Modenese, tutti gestiti da cinesi. Sono emerse gravi forme di sfruttamento delle condizioni lavorative, violazioni in materie di salute e sicurezza e condizioni degradanti degli alloggi. Sono state vagliate le posizioni di 101 lavoratori di cui 21 impiegati in ‘nero’, dei quali sette senza permesso di soggiorno. Sono state elevate sanzioni amministrative per 100mila euro e ammende per 300mila.

al.cod.