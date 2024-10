Accusato di spiare l’ex moglie: 51enne assolto

Per gelosia, un 51enne, avrebbe trasformato la casa della sua ex moglie nel Grande Fratello, spiandola attraverso dispositivi elettronici. All’esito del giudizio di primo grado, il collegio presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, lo ha assolto ieri da tutte le contestazioni. Nel dettaglio, lui era accusato di aver messo un cellulare nella camera da letto della donna, oltre a un tablet in sala, per riprendere ciò che lei faceva. Il libero accesso all’abitazione gli era interdetto, a seguito degli accordi sulla separazione.

In base alla ricostruzione investigativa, l’ormai ex coppia aveva concordato di dormire separatamente, e lui lo avrebbe fatto prima sul divano e poi nel garage. Di fronte al filmato di una persona in accappatoio in camera, l’uomo credeva di aver immortalato l’amante dell’ex, maquando in realtà si trattava della stessa donna. Con questo sistema lui le avrebbe chiesto conto delle sue azioni o dialoghi, commentandole in diretta. Oltre al reato di interferenze illecite nella vita privata, l’uomo doveva rispondere di maltrattamenti, pure davanti ai figli, consistiti in minacce di morte: "Ti seppellisco, questa volta non finisce bene come l’altra", in relazione a una denuncia del 2014, oltre a un tentativo di botte impedito dal figlio.

Ritenendo i fatti provati, il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos ha domandato 3 anni e mezzo. La donna, costituita parte civile attraverso l’avvocato Stefano Germini, ha chiesto 15mila euro di provvisionale e un risarcimento di 50mila euro per lei e i figli. La difesa, affidata all’avvocato Serena Barbato, ha sostenuto che tutta le tesi accusatoria era basata solo sul racconto della donna e dei figli "succubi di lei".

"Le prime accuse di maltrattamenti sono emerse nel 2014, ma erano già sposati da 14 anni e prima non era mai accaduto nulla. Poi sono andati in crisi". Perchè? "Prima lui guadagnava almeno 3mila euro al mese, ma dieci anni fa ebbe problemi sul lavoro, iniziò a incassare meno, nacquero tensioni e lei lo denunciò. Ma lui, in 21 anni di nozze, non ha mai picchiato la moglie: litigavano le poche volte in cui si vedevano, perché l’uomo lavorava sempre all’estero". Sugli apparecchi sequestrati in casa, la difesa ha sostenuto che non fossero riconducibili all’attività contestata. Dichiara l’avvocato Germini: "Attenderemo le motivazioni per comprendere come mai, nonostante le testimonianze dell’ex moglie e dei figli, sia arrivata questa decisione".

Alessandra Codeluppi