Accusato di stalking dal fratello. Il giudice assolve un 46enne

Stalking tra fratelli: un uomo di 46 anni, residente ad Albinea, è stato assolto ‘perché il fatto non sussiste’.

Il pubblico ministero aveva chiesto per l’uomo quindici mesi.

Ieri, in tribunale a Reggio, il giudice Luigi Tirone ha dunque assolto l’imputato.

Finisce quindi con un nulla di fatto il processo tra due fratelli, il 46enne imputato e un 31enne residente a Quattro Castella.

Il 46enne è stato difeso dagli avvocati Liborio Cataliotti e Costantino Diana.

I due fratelli operavano entrambi in un’azienda famigliare del comune di Albinea.

L’imputato era accusato di stalking perché con "azioni reiterate minacciava e molestava il fratello, dipendente presso la propria azienda, di guisa da cagionargli un perdurante e grave stato d’ansia e di paura con un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico tale da costringerlo a rivolgersi alle cure di uno specialista".

L’imputato era anche accusato dal fratello di minacce e molestie con frasi come "Ti devo spezzare le gambe?" oppure "Ti ho detto che va a finire male, perché continui a fare lo stupido, a fare quello che stai facendo, va a finire male, c’è da arrivare a metterti la canna della pistola contro gli occhi?". E ancora: "O sei scemo o parli arabo o devi fare un corso di intelligenza per aprire quella testa".

Il 46enne era poi accusato di avere offeso e denigrato il fratello minore, anche in presenza di altre persone apostrofandolo come ‘deficiente, idiota, cretino, decerebrato’.

L’imputato era accusato inoltre di cambiare le mansioni lavorative del fratello a sua insaputa, modificandogli i suoi compensi lavorativi improvvisamente e senza comunicazione.

Ieri in tribunale a Reggio la conclusione della vicenda.

"Sono soddisfatto – ha detto ieri pomeriggio l’avvocato Liborio Cataliotti – in quanto il 46enne è stato assolto ‘perché il fatto non sussiste’. E’ stata pienamente accolta la nostra tesi iniziale – spiega il penalista – come hanno anche confermato alcuni testimoni, dipendenti dell’azienda".

"Il mio cliente – chiude l’avvocato - aveva rimproverato il fratello per manchevolezze dagli obblighi lavorativi". Insomma, screzi sul lavoro che non configurano un reato.