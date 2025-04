Accusato di stalking, non risponde al giudice. I difensori: "La vicenda si chiarirà più avanti"

È comparso in tribunale il 59enne di Correggio indagato per stalking aggravato verso una donna e sottoposto al divieto di avvicinamento con l’aggiunta del braccialetto elettronico; già nel ’24 l’uomo aveva ricevuto la misura di prevenzione dell’ammonimento dal questore dopo la denuncia sporta da un’altra. Davanti al giudice Andrea Rat – per l’interrogatorio di garanzia – l’uomo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. In base ai primi accertamenti, l’uomo si era invaghito della donna, conosciuta da poco più di due anni. Nonostante lei non ricambiasse, nell’ultimo periodo - dal dicembre ’24 ai giorni scorsi - aveva tenuto condotte tali da suscitare nell’altra uno stato costante di ansia: appostamenti vicino a casa e al luogo di lavoro, doni non graditi davanti all’abitazione, messaggi che lasciavano intendere che controllasse i suoi movimenti ("Ricordati che sei una mamma, non devi rientrare alle 2 di notte..."). E poi chiamate anche tramite utenze telefoniche diverse da quelle usate di solito dall’uomo, molteplici tentativi di contatto tramite social. La Squadra mobile lo aveva sottoposto il 9 aprile alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, col dispositivo elettronico.

L’uomo è difeso dagli avvocati Francesco Tazzari e Mauro Intagliata: "Le condotte contestate sono state certamente ripetute, ma avevano una motivazione per essere continue: lui non aveva l’intenzione di perseguitare o creare ansia - dichiara Tazzari -. Ci sono aspetti da chiarire su tempi e modalità della vicenda, a cui crediamo possa essere data una chiave di lettura diversa rispetto all’ipotesi di stalking".

al.cod.