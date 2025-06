Accusato di stupro. Assolto in Appello dopo la condanna

La condanna per violenza sessuale si è dissolta in Appello. Lui, un uomo di origine africana, un 26enne ai tempi richiedente asilo che ora lavora a tempo indeterminato come operaio, era stato accusato di stupro nei confronti di una connazionale, una donna allora 30enne che lavorava come mediatrice culturale. Nell’ottobre 2021, all’esito del processo di primo grado, il collegio dei giudici aveva deciso per l’imputato 4 anni di reclusione per violenza sessuale, a fronte di una domanda di 6 anni avanzata dal pubblico ministero.

La difesa, affidata all’avvocato Claudio Bassi (nella foto in alto), aveva impugnato la sentenza; la seconda sezione della Corte d’Appello lunedì ha poi assolto l’imputato con formula piena: "Il fatto non sussiste".

Secondo quanto riportato dalla giovane, i due si erano conosciuti in modo superficiale, attraverso la comune frequentazione di un luogo di culto. L’episodio finito al vaglio del processo risale alla notte tra il 6 e il 7 novembre 2017, quando lui andò a casa della ragazza, in città, dove lei abitava coi genitori, dicendo di aver perso la corriera per l’Appennino: il padre suggerì alla figlia di accompagnarlo a destinazione, lei disse di no e allora fu invitato a rimanere ospite a casa loro. Mentre tutti erano a letto, di notte, secondo l’accusa "lui le sfilò i pantaloni e gli slip mentre dormiva, la bloccò col suo corpo e la costrinse a subire un rapporto sessuale completo".

La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Lucia Larocca.

Il collegio di primo grado bocciò le richieste di integrazione istruttoria avanzate dalle parti: la difesa aveva chiesto di sentire la madre della ragazza e di acquisire la cartella clinica e l’esito del tampone intimo post abuso. Il pm aveva domandato di fare un confronto diretto tra la donna e l’imputato. Le domande furono bocciate e il difensore, ritenendo che fossero rimaste troppe incongruenze e anomalie, impugnò: "Il mio assistito non ha mai negato il rapporto sessuale, che avvenne ma fu consenziente", dichiara l’avvocato Bassi che aveva chiesto di nuovo in Appello di acquisire la cartella clinica e di sentire testimoni tra cui la madre: anche in secondo grado le richieste sono state rigettate e la Corte ha deciso sulla base del materiale probatorio acquisito in primo grado. Il sostituto procuratore generale aveva domandato la conferma del verdetto.

Quali sono a detta della difesa gli aspetti contraddittori? "In primo grado alla donna erano state rivolte diverse contestazioni dal pm – rimarca l’avvocato Bassi –. Lei si era limitata a dire di aver visto, ma non sentito, l’atto sessuale. Nella stanza accanto, poi, c’erano i genitori di lei: nessuno ha udito urla, il padre si è limitato a dire che li aveva sentiti parlare. Secondo la donna, lui le aveva strappato il pigiama, con il quale però lei si presentò davanti al padre la mattina dopo". Il difensore esprime soddisfazione: "È stata ribaltata una condanna che ci era sembrata ingiusta".

Alessandra Codeluppi