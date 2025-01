Accusato di tentato furto in concorso viene assolto per un difetto di querela

Era stato arrestato con un collega 21enne per un tentato furto in concorso avvenuto il 7 dicembre 2024 alla Susa trasporti in via Verdi. Secondo l’accusa, i due facchini avevano manomesso tre bancali con abiti, olio per motore e materiale elettronico, caricando parte della merce sull’auto del 21enne e dentro uno zaino, per un valore di 1.300 euro. Avevano poi tentato la fuga, stoppata dalle guardie giurate che avevano allertato i carabinieri.

Durante la prosecuzione della direttissima, ieri uno di loro, il 28enne Gui Muhammad Saidy, afghano, assistito dall’avvocato Pina Di Credico, è stato assolto dal giudice Giovanni Ghini per un difetto di querela, decisione chiesta anche dal pm. Nell’udienza di convalida, il 28enne aveva rigettato l’accusa e incolpato il 21enne, che a suo dire lo aveva ingannato dicendogli che c’erano due bancali da mettere a posto. Quest’ultimo, Andrea Copa, albanese residente a Casalmaggiore, difeso da Paolo Bertozzi, aveva ammesso il furto e patteggiato 8 mesi, pena sospesa, dicendo però che era coinvolto anche il 28enne.