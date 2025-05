Accusato di violenze. I giudici lo assolvono

Ha raccontato in tribunale di liti con l’ex convivente dovute alla gelosia rediprova, scaturite in un paio di occasioni in aggressioni fisiche che la donna avrebbe subito. In un caso lui l’avrebbe buttata a terra e le avrebbe messo le mani sul collo, episodio dopo il quale lei ha sporto denuncia nel maggio 2023, sostenendo che le discussioni avvenissero ogni due-tre giorni.

Durante la deposizione della donna, costituita parte civile, si sono susseguite incertezze sulla collocazione temporale dei fatti, diversi "non ricordo" e difficoltà nel ricostruire gli episodi. L’imputato è stato ascoltato in aula: ha ammesso un episodio in cui si picchiarono, lui le diede un paio di schiaffi e di averla buttata a terra. Il pm Denise Panoutsopoulos non ha ritenuto provata l’accusa di maltrattamenti e ha chiesto per l’imputato l’assoluzione, domanda che è stata accolta dal collegio dei giudici.