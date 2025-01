Accuse di razzismo e violenza. Pugno dopo presunti insulti, calciatore operato per 7 ore

Per una tripla frattura scomposta, più il distacco della mandibola, Simone è stato sotto i ferri per quasi sette ore. Un’attesa interminabile per i suoi genitori, nel giorno in cui tutto non sembra avere molto senso. "Afzaz vuole chiederci scusa? Nessuno mi ha chiamato oggi, nemmeno la Rubierese". La cronaca è nota: due pomeriggi fa, al ventesimo del secondo tempo, il difensore Ilyas Afzaz ha sferrato un pugno al centrocampista avanzato (occasionalmente) Simone Costa (nella foto, all’ospedale di Parma) del Boca Barco, che vincerà la partita per 3-2. Il motivo del cazzotto partito all’improvviso e a palla lontana, secondo il calciatore della Rubierese e anche secondo la sua società, è che ci sarebbero state "ripetute e gravissime offese a sfondo razzista". Accusa precisa nel comunicato, ma finora non c’è la certezza che davvero Costa abbia insultato Afzaz: c’è la parola del difensore della Rubierese e della sua squadra contro quella della famiglia del calciatore del Boca Barco. A far luce su questo, forse parzialmente, ci sarà la pronuncia del Giudice Sportivo, che sul campionato di Prima Categoria si esprimerà domani. L’arbitro Longobardi di Reggio Emilia, dicono i presenti, è rimasto chiuso per un’ora a scrivere il suo referto. Da lì si capirà se anche lui ha sentito le presunte frasi razziste di Costa. Vista la violenza dell’aggressione (il giocatore era stato espulso) per Ilyas Afzaz scatterà una lunga, se non lunghissima, squalifica.

Lunga, purtroppo, sarà anche la convalescenza di Simone Costa, operato ieri a Parma per fratture multiple alla mandibola. Il padre Paolo vuole parlare, senza rancore però: vuole stare sui fatti. "E gli eventi ci dicono che c’è un ragazzo con la mandibola distrutta, non altro: da mio figlio non è partito alcun insulto razzista, nessuno li ha sentiti, la partita è stata correttissima senza alcuna interruzione, ci sarà stato al massimo un po’ di nervosismo come è ricorrente in una partita di calcio – afferma Paolo Costa –. Del resto ero lì, la palla era lontana, l’avversario lo ha colpito con violenza da dietro. Simone è uscito sanguinante, ho chiamato subito il 118. Quel gesto di violenza non c’entrava niente". Del resto, "mio figlio è un ragazzo educato, sarei il primo ad arrabbiarmi qualora insultasse qualcuno. Ma non è successo. Anzi, all’inizio del secondo tempo i due ragazzi erano rientrati in campo abbracciandosi. E invece ora lui ha sei placche e quattro viti in bocca, non potrà parlare e mangiare chissà per quanto e la sua vita è stata danneggiata anche dal punto di vista lavorativo". La famiglia Costa non parla, per ora, di possibili denunce penali. Ma sarebbero probabili. Ieri i compagni di Simone erano sotto l’ospedale, non potendo entrare nel blindatissimo maxillo-facciale di Parma. Intanto il calciatore della Rubierese, il giorno dopo, non è tornato con il Carlino sulle sue accuse, che però erano state chiare: "Chiamato scimmia e insultato per tutta la partita". Gravissimo, nel caso. Ma anche la violenza non è mai accettabile.