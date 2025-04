Accusò il padre di pedofilia, la famiglia: "Tutte invenzioni e fotomontaggi"

Lui, un 49enne, avrebbe accusato il padre di pedofilia vergando scritte sui muri della città. Attraverso messaggi e mail ai familiari e alla cerchia lavorativa, avrebbe anche divulgato la voce che il genitore avesse una liason con la sua ex moglie (cioè l’ex nuora del genitore), da lui ritenuta una pornodiva. Davanti al giudice Luigi Tirone (foto), ieri si è celebrata un’udienza del processo con rito ordinario che vede il 49enne imputato per diffamazione e stalking, più altri reati: a inasprire i rapporti, questioni sospese nell’azienda di famiglia e pesanti sospetti che aleggiano in casa da parte del 49enne. Ieri sono stati sentiti come testimoni citati dalla Procura il padre, la madre e la sorella del 49enne, oltre a due dipendenti della ditta. Il genitore ha denunciato il figlio e si è costituito parte civile affidandosi all’avvocato Nino Giordano Ruffini: ieri ha confermato le accuse. Il 49enne, difeso dall’avvocato Gianluca Vinci, è sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La madre ha riferito ieri di non aver rapporti col figlio da due anni. E ha raccontato il motivo che lo avrebbe spinto a certe condotte: "Ha diffamato il padre e anche me a causa dell’uso di cocaina, che dura da quand’aveva 20 anni. I problemi sono iniziati nel 2020, con telefonate notturne. Lo convincemmo nel 2021 ad andare in comunità, dove rimase una decina di giorni. Poi ebbe un infortunio e tornò a casa, dove rimase un anno e mezzo sino al novembre 2022. I rapporti erano ripresi, con la promessa che sarebbe rientrato in comunità. Ma poi lui è uscito e ha ricominciato coi messaggi minatori, 15-20 al giorno e anche di notte, in cui sosteneva che il papà fosse pedofilo, che andasse a letto con la sua ex moglie che non fosse neppure il suo vero padre". Il difensore ha parlato di una registrazione fatta dal 49enne in cui la donna faceva riferimento a filmini hard: la donna dice di averlo sentito, ma anche di non credere che la ex facesse video porno. Lui aveva esteso quelle comunicazioni anche fuori casa: "Mandava messaggi a mezza Reggio: fotomontaggi porno con riferimento a suo padre, accusando anche alcuni dipendenti di partecipare". Il 49enne, che aveva un ruolo dirigenziale nella ditta di famiglia, "fu licenziato nel novembre 2022: accadde anche prima, per poi essere riammesso. Il nostro problema – dice la mamma – è che lui a 50 anni si deve curare seriamente". Questa contesa è approdata davanti al giudice del lavoro. "Pure in città – dice la madre – erano apparse scritte che facevano riferimento al padre e alla pedofilia". Quando il pm le chiede come si trovasse, la donna ha risposto: "Mi sveglio di notte e il mio pensiero è: mio figlio cosa starà facendo?". Sulla scia la sorella del 49enne: "Abbiamo sporto querela a seguito di una situazione insostenibile per mio padre e tutti noi". Prossima udienza in luglio quando saranno sentiti altri testimoni della Procura.

Alessandra Codeluppi