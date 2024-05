Ac/Dc, prezzi degli alloggi alle stelle: "Non c’è una norma, solo indicazioni"

Sold out il concerto degli Ac/Dc a Rcf Arena sabato prossimo – unica data italiana della tournée europea della leggendaria band australiana – e sold out negli alberghi di Reggio Emilia e dintorni. O almeno quasi, perché ancora qualche stanza è rimasta libera ma a prezzi quintuplicati rispetto alla media stagione, con offerte che superano i 400 euro per una doppia. Appena arrivata la conferma ufficiale del concerto degli Ac/Dc, i prezzi di alloggi e b&b e alberghi sono schizzati alle stelle, più che raddoppiati. Ma le proposte dell’ultimo minuto solo davvero fuori misura.

"Come associazione provinciale albergatori di Confcommercio – dice Francesca Lombardini, presidente di Federalberghi Reggio Emilia – diamo indicazione ai nostri associati, nei momenti di massima richiesta, di praticare il doppio o poco più del prezzo stabilito nei momenti di bassa prenotazione. Questo per correttezza ed etica professionale. Non è più previsto da anni l’obbligo di un tariffario esposto e come associazione non possiamo imporre niente a nessuno, ma solo dare indicazioni. Non tutti gli alberghi sono poi nostri associati. Ma non si può certamente parlare di comportamenti al di fuori della legalità, perché in libero mercato esiste una domanda e un’offerta. E infatti queste stanze a prezzi così elevati sono ancora vuote a pochi giorni dal concerto. Se questo vale per alberghi e b&b , strutture idonee e autorizzate ad accogliere una clientela, da contrastare è invece la giungla dei tanti privati che hanno affittato stanze in coincidenza del concerto, senza alcun tipo di autorizzazione che permetta loro di farlo. A fronte ci cifre molto alte. Rrf Arena sta portando molte persone da fuori, che però alloggiano per un solo giorno, al massimo per tre o quattro volte l’anno. Per l’indotto sarebbe utile aumentare il numero dei concerti ed eventi".

Concerti che, confermato da Roberto Olivi di CVolo spa, rimarranno per l’anno in corso quelli già annunciati. Ma si sta lavorando alacremente al calendario per il 2025. In coincidenza del concerto italiano dell’anno, proprio nella nostra città, anche il sindaco Luca Vecchi, ancora una volta ha invitato a non eccedere nel rialzo dei prezzi. Tuttavia non esiste una norma che limiti o impedisca queste oscillazioni di costi.

"Gli eventi organizzati a Rcf Arena di Reggio Emilia sono sicuramente un valore aggiunto per tutto il territorio ma la speculazione effettuata da tanti albergatori è ingiustificata – ha commentato Roberto Rinaldi, coordinatore Uil Reggio Emilia –. Pertanto pensiamo che sarebbero opportuni più controlli e magari delle regole di mercato meno aggressive. Ci chiediamo inoltre se, detti albergatori, registrati incassi record per via di un importante calendario di eventi, abbiano l’intenzione di invertire la rotta nella gestione dei propri dipendenti. Ci risultano infatti ancora molti problemi nel trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori che spesso lavorano molte ore in più del dovuto, magari con inquadramenti professionali non in linea con le mansioni e molto spesso sottopagati, di fatto i contratti collettivi nazionali di lavoro molte delle volte non vengono rispettati. Pertanto, pur riconoscendo un grande entusiasmo per questi eventi noi pensiamo che la festa deve essere per tutti".