Ac/Dc, traffico e controlli. Gavassa salvata dal caos: "Potenziata la sicurezza"

È il concerto dell’anno e sarà a Rcf Arena di Reggio Emilia il 25 maggio. Unica tappa italiana degli AC/DC, sold out poche ore con oltre 100mila biglietti venduti. The Pretty Reckless sarà band di apertura. La band australiana ha da poco pubblicato le prime foto della formazione in tour: Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Chris Chaney al basso e Matt Laug alla batteria. Ieri, Claudio Trotta di Barley Arts - società organizzatrice dell’evento - e autorità cittadine hanno annunciato le prime informazioni di servizio.

L’apertura dei cancelli sarà alle 12, poi alle 19,05 saliranno sul palco The Pretty Reckless e finalmente alle 20,35 avrà inizio lo spettacolo degli AC/DC. I loro fan arriveranno da tutta Italia e non soltanto. Soprattutto dall’Emilia Romagna e dalla Toscana, ma saranno 5.500 dal Lazio, 2.700 dalla Puglia, 2.600 dalla Campania.

Stimati 8mila i reggiani all’Rcf Arena. Mentre i paesi più rappresentati saranno Svizzera, Francia, Germania, Spagna, Slovenia, Malta Gran Bretagna, Stati Uniti d’America e Messico. Vicino al sottopasso che collega il centro città con il tragitto che porta all’Arena costeggiando la stazione sarà allestito il Villaggio Le Reggiane, un’area ristoro, con musica a cura di Virgin Radio, servizi igienici.

Il Villaggio Le Reggiane sarà attivo nelle giornate di venerdì 24 maggio (dalle 18 all’1 di notte) e sabato 25 (dalle 9,30 alle 2,30 del giorno seguente).

Per raggiungere l’arena in macchina, è possibile prenotare il posto per la propria auto, moto o camper sul circuito Park For Fun. Su Park For Fun sono disponibili anche posti tenda. Le zone riservate alle persone con disabilità sono situate nel settore Red Zone. Particolare attenzione è stata data dagli organizzatori al servizio medico e di controllo. Saranno 205 gli addetti sanitari presenti, con 11 mezzi di soccorso.

"Abbiamo potenziato il servizio di sicurezza e messo a punto una viabilità meglio organizzata, forte delle esperienze precedenti – ha detto Stefano Poma, comandante della polizia municipale – sia nella zona che circonda l’Arena sia nell’intera città. Anche i parcheggi sono stati ampliati. La zona di Gavassa, che in occasione degli scorsi concerti aveva subito un grande disagio, verrà chiusa e resa accessibile solo ai residenti. Vicino sarà allestito un nuovo parcheggio, a lato delle Farmacie. Per quanto riguarda la sicurezza, saranno due le centrali operative. Il Cos, coordinato dalla Questura, all’interno dell’Arena e un’altra centrale operativa al di fuori, che si occuperà della zona circostante e dell’intera città".

Nei giorni scorsi, il prefetto Maria Rita Cocciufa aveva espresso preoccupazione per possibili manifestazioni relative alle guerre in corso.

"Non crediamo ci sia questa possibilità – ha detto il sindaco Luca Vecchi. – Le prefetture sono state giustamente allertate, ma non pensiamo ci possa essere questa eventualità". Per rimanere sempre aggiornati sul concerto è disponibile Arts x ACDC, un’app gratuita messa a disposizione dagli organizzatori dove trovare tutte le informazioni.