Acer assegna alloggi a Seta per autisti a Reggio Emilia: un passo verso nuove politiche abitative

Cerimonia di consegna delle chiavi, ieri mattina, in viale Monte Grappa 6 a Reggio, dove Acer ha assegnato a Seta due alloggi per autisti, nell’ambito di una messa a disposizione di appartamenti per la sistemazione abitativa di conducenti provenienti da fuori città, che faticano a reperire alloggi in affitto.

"Siamo fra le prime aziende in Italia ad adottare politiche abitative di questo tipo, rivolte non soltanto a nuclei famigliari ma proprio a persone che si trasferiscono per ragioni di lavoro e non riescono a trovare affitti a costi consoni, e l’operazione con Seta è iniziata da un anno. Come noi solamente Modena, Parma e pochissime altre – spiega Marco Corradi, presidente Acer, Reggio –. Cerchiamo di venire incontro alla popolazione che oggi necessità di bisogni abitativi differenziati e molto mutati rispetto a un tempo, in cui esisteva una divisione ancora netta fra poveri e ceto medio. La scelta del centro storico è prioritaria ed è nell’ottica di restituire attrattività a questa parte di territorio".

Gli appartamenti si trovano all’interno di un complesso di edilizia di 15 alloggi totali di diverse metrature, tutti di proprietà Acer, dotati di ampio giardino condominiale adibito anche a parcheggio. Collocati al terzo piano, rispettivamente di 130 e 114 mq, comprendono cucina, ampio salone, 3 camere, bagni e logge con affaccio sul cortile e su viale Montegrappa.

"Gli appartamenti potranno accogliere complessivamente 12 posti letto e sono stati oggetto di una recente riqualificazione, che ha comportato un investimento complessivo di 40.767 euro – aggiunge Corradi –. Intervento che ha compreso i rifacimenti degli impianti elettrici e idraulici e la ristrutturazione degli interni". Molto accoglienti, con parquet posato in molte stanze e soffitti alti, gli alloggi sono inseriti in un palazzo costruito nel 1922 con destinazione a "casa per gli impiegati".

Il fabbricato nel tempo ha subito diversi interventi: danneggiato durante la guerra, venne restaurato a fine 1945 e nell’insieme si contraddistingue per i prospetti di impronta eclettica, che presentano numerosi elementi decorativi. "Si tratta di un primo passo per venire incontro ai nostri autisti – è l’intervento di Alberto Cirelli, presidente di Seta Spa – e rientra tra gli obiettivi che ci siamo posti, di rendere più attrattivo il lavoro all’interno della nostra azienda". Giorgio Zanni, presidente della Provincia, ribadisce il tema concentrico della casa nella nostra comunità, mentre l’assessora alla Mobilità Carlotta Bonvicini esprime la soddisfazione per questo ulteriore tassello nell’operazione di risoluzione, insieme, del problema dei trasporti sul nostro territorio, sempre puntando a "un aggiornamento dei contratti di lavoro del trasporto pubblico".

Lara Maria Ferrari