Acer, attacco Fdi–Forza Italia alla Regione: "Fermi tutto, mancano le competenze"

La Regione prenda posizione sulla nuova composizione del consiglio di amministrazione di

Acer di Reggio Emilia. A chiederlo, in un’interrogazione, è Alessandro Aragona (Fdi) che nello specifico domanda alla giunta di esprimersi "sui criteri di scelta e sulle motivazioni" che hanno portato alla sostituzione anticipata del presidente Marco Corradi e del precedente Cda e seguita dalle nomine, da parte della Conferenza degli enti reggiana, di Federico Amico, Camilla Verona e Federica Zambelli. Aragona interroga l’esecutivo regionale anche "in merito al raddoppio del compenso del presidente da 36mila euro a 80mila euro annui" e "sulle condizioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse relative ai soggetti nominati". Al centro dell’interrogazione c’è però l’iter delle nomine, a partire "dalla mancata attivazione di una manifestazione di interesse pubblica per selezionare profili tecnici, indipendenti e competenti nel campo del social housing". L’esponente di Fratelli d’Italia, infine, chiede che venga riconvocata "con urgenza" la Conferenza degli Enti della Provincia di Reggio "per discutere della sospensione cautelativa delle nomine effettuate il 30 luglio 2025 in attesa delle verifiche di legittimità e opportunità" e per dare avvio ad una manifestazione pubblica di interesse "per la selezione di profili terzi, on competenze specifiche nella gestione dell’edilizia residenziale".

All’attacco anche Forza Italia. "Acer Reggio Emilia riporta dati disastrosi e certo non confortano i dubbi sulla legittimità e competenza del Cda recentemente nominato – dichiara il presidente del gruppo in assemblee legislativa regionale, Pietro Vignali –. Stando ai dati forniti dalla Regione nella provincia di Reggio ci sono 799 alloggi ERP liberi, ma solo 27 sono prontamente assegnabili. I restanti 772 sono tutti da ristrutturare. La causa principale di questa situazione è la vetustà del patrimonio edilizio popolare che vede nel reggiano 324 fabbricati con la destinazione per alloggi popolari costruiti prima del 1971 su un patrimonio totale che conta 592 di quei fabbricati. Questo dato è anche l’indice di quanto poco si è fatto a Reggio e provincia in questo settore. Molto male anche il dato sulla morosità con canoni per 14.771.480,49 euro ancora da riscuotere più 856.742,93 ormai inesigibili".

"In tutte queste classifiche – prosegue il consigliere regionale – Acer Reggio è sempre tra le peggiori nella comunque preoccupante situazione degli alloggi Erp in tutta l’Emilia-Romagna (6938 alloggi sfitti di cui solo 1003 immediatamente assegnabili, oltre 91 milioni di canoni non riscossi più 18 milioni dichiarati inesigibili). È evidente che per invertire la rotta non può bastare il Piano Casa recentemente annunciato dal Governo. Servono nuove regole e migliore gestione delle risorse soprattutto a livello regionale. Ma ci vorrebbero anche amministratori delle varie aziende su tutte le province e in particolare a Reggio, con comprovata competenza. Non dovrebbe essere sufficiente la semplice esperienza politica", conclude.

red. cro.