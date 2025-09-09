Acer, il consiglio blinda le nomine del nuovo Cda

Il Comune di Reggio Emilia blinda il nuovo Consiglio di amministrazione di Acer, nominato lo scorso 30 luglio prima della scadenza naturale di quello precedente guidato da Marco Corradi. Nella seduta straordinaria convocata ieri, il consiglio comunale ha respinto con 20 voti contrari e 11 a favore la mozione presentata da Coalizione Civica che chiedeva la sospensione in via cautelativa delle nomine effettuate dalla Conferenza degli enti (composta dai sindaci del territorio) e l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per selezionare un nuovo direttivo dell’azienda per la casa reggiana. Nel mirino delle opposizioni sono finiti il neo presidente Federico Amico, la sua vice Camilla Verona e la consigliera Federica Zambelli.

Ma se per Amico (ex consigliere regionale) le contestazioni si fermano ad una presunta mancanza di competenze, gli incarichi di Zambelli e Verona sarebbero viziati da elementi più pesanti. Zambelli, storica esponente del mondo dei centri sociali che ha partecipato in prima persona ad occupazione abusive degli immobili pubblici che ora è chiamata a gestire, è infatti anche dipendente della cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII, coinvolta in progetti contro l’emergenza abitativa. Secondo le minoranze, dunque, il rischio di un conflitto di interesse è concreto. Ancora più grave sarebbe la posizione di Camilla Verona (Pd) che non avrebbe potuto essere nominata in Acer per la legge Severino, perché facente già parte di un altro ente a controllo pubblico, ovvero Sabar, l’azienda di gestione rifiuti nei Comuni della Bassa reggiana.

Il dibattito infuocato in assemblea è durato oltre due ore; ad assistere dagli spalti, oltre alla stessa Zambelli, anche Giuseppe Daviddi, sindaco di Casalgrande, unico amministratore della Conferenza degli enti che non ha votato, sostenendo che i sindaci fossero all’oscuro delle nomine.