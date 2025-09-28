Acer, il parere su Verona "Giunto a nomina avvenuta"

Continuano a far polemica le nomine dei vertici Acer. Nella conferenza convocata dai capigruppo delle forze di opposizione, tenutasi a Palazzo Comunale, si è fatto il punto della situazione. Secondo le forze politiche, le nomine, fatte dalla conferenza degli enti (composta dal presidente della Provincia, il sindaco di Reggio e da tutti quelli della provincia) vanno contro le leggi, sia dal punto di vista politico che normativo.

"Innanzitutto, secondo lo statuto e le leggi regionali, devono essere verificate le competenze e le esperienze in materia di funzioni di Acer, quindi sul tema della casa e di tutto il complesso che l’amministratore di Acer ha nella gestione delle fragilità sul territorio. Invece sono state scelte persone dentro una stanza di partito, indipendentemente dalle competenze", afferma Giovanni Tarquini. Secondo le opposizioni, nessuno dei tre neoeletti il presidente Federico Amico, la vicepresidente Camilla Verona e la consigliera Federica Zambelli, avrebbe il curriculum e l’esperienza necessari ad affrontare i ruoli per cui sono stati nominati lo scorso 30 luglio. Ma a tenere banco è soprattutto la questione della nomina della ex-sindaca di Guastalla, Verona e della sua presunta illeggibilità, legata alla Legge Severino. "In quanto presidente di Sabar, la Verona non avrebbe dovuto ricever la nomina di Vicepresidente di Acer. Questo perché tra i comuni che l’hanno nominata ci sono anche gli otto della bassa reggiana che sono titolari della società Sabar. Si tratta di una piena posizione di inconferibilità", spiega Tarquini. Lo scorso 8 settembre era stata presentata una mozione che chiedeva la sospensione delle nomine, respinta però dal consiglio comunale.

Secondo il consigliere, dalla maggioranza è stato raccontato che la nomina sarebbe stata supportata da un parere legale del prof Lolli dell’Università di Bologna, ma anche qui i conti non tornano. "Abbiamo chiesto – racconta Tarquini – di visionare questo documento e abbiamo scoperto che questa perizia è datata al 12 agosto, quindi a nomine già avvenute. La presidente Bedogni ci ha spiegato che ci sarebbe stato un pre-parere precedente alle nomine, ma noi non lo abbiamo ancora visto". "Quello che ci colpisce – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia Paglialonga – è che ci sono stati assessori e consiglieri che hanno difeso questo parere senza nemmeno averlo visto. È l’ennesimo esempio di come vengano in consiglio comunale per prenderci in giro".

Matteo Pignagnoli