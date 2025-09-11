Acer, l’ira di Eboli e Marchesini: "Dal Pd affermazioni indecenti"

Non si placa il dibattito politico attorno alla nomina del nuovo Cda di Acer. Neo presidente Federico Amico, vice Camilla Verona e Federica Zambelli consigliera: cariche che non convincono l’opposizione al punto di chiedere con una mozione (poi bocciata in consiglio) la sospensione in via cautelativa delle nomine. Non solo, l’avvocato Giovanni Tarquini ha annunciato un esposto all’Anac. A dare fuoco alle polveri ieri è stato un comunicato del gruppo consiliare del Pd, che ha accostato l’attività politica di Tarquini ad alcuni incarichi professionali ricevuti da Acer sotto la ormai ex presidenza Corradi. Un legame che, nelle intenzioni del Pd, sarebbe alla base delle critiche sollevate da Tarquini in consiglio comunale.

Durissima la replica di Marco Eboli, ex consigliere comunale di centrodestra, che in una nota parla di attacco strumentale e di un danno d’immagine arrecato allo stesso Corradi. "Sono rimasto allibito nel leggere il comunicato stampa del gruppo consiliare del Pd". "Più che attaccare l’avvocato Tarquini – aggiunge – hanno demolito l’immagine pubblica di Marco Corradi, dipingendolo come un amministratore “in combutta” con il consigliere, prodigo nei suoi confronti di incarichi professionali".

Un giudizio che l’ex consigliere definisce "indecente", ricordando come Corradi "si sia guadagnato, con il suo lavoro e serietà, il rispetto trasversale di colleghi e avversari in ambito nazionale ed europeo". "Se a ciò aggiungiamo che il sindaco Massari, per rinnovare Acer, lo ha sostituito con Amico Federico, ex consigliere regionale non rieletto, privo delle benché minime competenze rispetto a Corradi, prevedendo di aumentare il suo compenso da 36.000 euro a 80.000, mi viene da sorridere amaramente, per non piangere – conclude –. La finta sinistra operaista è in realtà una sinistra al caviale, che utilizza in modo spregiudicato il manuale Cencelli per spartirsi i posti".

Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato Matteo Marchesini dell’Associazione Reggio Civica, che ha difeso il capogruppo Tarquini e definito il comunicato del Pd "fuorviante e non corretto sotto il profilo logico e politico". Marchesini ha precisato: "Tali incarichi sono stati affidati sulla base della sua professionalità riconosciuta e della fiducia che qualunque amministrazione, di qualsiasi colore politico, può riporre in un professionista stimato". Per Reggio Civica il vero nodo non è il passato professionale di Tarquini, ma la legittimità delle nomine: "Accostare questo elemento al fatto che, in qualità di capogruppo di Reggio Civica, ha sollevato una questione di assoluta rilevanza, e cioè la mancanza dei presupposti legali e delle competenze necessarie nelle nomine del nuovo CdA, significa voler confondere i piani".

Marchesini ribadisce che "sul piano giuridico la legittimità degli organi di un ente pubblico è questione oggettiva" e che evocare conflitti di interesse "equivale a distogliere l’attenzione dal merito del problema reale". E conclude: "Il rispetto delle regole e la trasparenza nella nomina degli organi amministrativi di un ente come Acer devono rimanere al centro della discussione. Tutto il resto è solo un tentativo di distrazione che non rende un servizio né al consiglio comunale né ai cittadini".