Acer, scaduto il mandato di Corradi Sindaci divisi tra conferma o ricambio

di Daniele Petrone

Scoppia la grana Acer. L’azienda che gestisce gli alloggi popolari è ufficialmente in esercizio provvisorio. Il presidente Marco Corradi è infatti decaduto dal ruolo così come il Cda, con la politica reggiana che sulla questione ha un po’ dormito, non avendo ancora trovato la quadra sulla riconferma di Corradi o sull’eventuale successore. Il dilemma – specie nel Pd che detiene la maggioranza negli assetti istituzionali del territorio – è se rinnovare o meno: Corradi infatti guida Acer da 17 anni.

Le nomine sono di competenza e responsabilità della Conferenza degli Enti, presieduta dal presidente della Provincia, Giorgio Zanni e composta da tutti i sindaci (o delegati) dei Comuni reggiani. Ma ancora non è stata convocata, lasciando una vacatio che se si dovesse prolungare potrebbe causare problemi di gestione all’azienda partecipata. Corradi era in carica naturale di mandato (che dura 4 anni) fino al 19 dicembre scorso; poi però nell’assemblea dei primi cittadini di fine 2022, è stato depennato dall’ordine del giorno la nomina del nuovo organismo, optando per una proroga massima consentita di 45 giorni. Ergo, pochi giorni fa – precisamente dal 4 febbraio – sono scaduti i termini, con Acer che è entrato formalmente in esercizio provvisorio. Cosa significa? Che ad esempio il Cda non si può riunire per approvare il bilancio (anche se questo aspetto non preoccupa, dato che è stato approvato a dicembre) e che i vertici – che comunque restano in ufficio per garantire continuità – al momento possono solo occuparsi di ordinaria amministrazione. Ma non quella straordinaria e neppure prendere impegni pluriennali. Possono altresì partecipare ai bandi, ma non pianificare a lungo termine.

La discussione politica è aperta. Corradi – che gode di ampia stima per il lavoro profuso in questri tre lustri in una realtà complessa – si è messo a disposizione per ricandidarsi, visto anche il momento delicato di piena fase progettuale di Acer alle prese coi fondi del Pnrr da gestire e un quadro sociale di emergenza abitativa. Ma c’è un tema di opportunità politica: la questione è il ricambio dirigenziale, uno dei temi caldi anche nella campagna delle primarie Pd. Qualcuno infatti si chiede: "Non è ora di voltare pagina dopo 17 anni come fatto di recente anche per altre partecipate come Fcr e Asp?". I sindaci della val d’Enza così come i primi cittadini della Bassa, avrebbero messo sul tavolo i nomi di altri candidati. Mentre altri reputano Corradi la figura migliore per proseguire la mission quantomeno per un altro biennio per incanalare le priorità emergenziali (come i fondi Pnrr). In questi giorni sono previste le prime consultazioni ufficiali per cercare un’intesa da portare poi, per la nomina ufficiale, alla Conferenza degli Enti. E scongiurare così un rallentamento di atti importanti per la gestione di Acer.