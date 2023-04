Aceto Balsamico, due reggiane tra i vincitori del concorso

Ci sono giovani reggiani tra i vincitori del concorso del "Nazareno", promosso al Centro formazione professionale di Carpi per avvicinare i giovani al mondo dell’aceto balsamico tradizionale e al suo uso in cucina. Ottimo il risultato ottenuto da Myriam Maragioglio, 17 anni, di Correggio, che ha preparato una cheeskake all’Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop. Con lei ha primeggiato Lucia Hu, diciottenne di origine cinese che vive a Guastalla, la quale ha scelto di presentare in gara il cocktail "Forest Berries Mojito", ovviamente al gusto di aceto balsamico. I giovani concorrenti, al quarto anno del corso per "Tecnico della preparazione pasti" potrebbero diventare in futuro ambasciatori in Italia e all’estero del noto e prelibato Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop. La gara ha previsto presentazioni, assaggi, confronti, valutazioni e domande.