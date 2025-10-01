Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
ReggioEmilia
1 ott 2025
ELISABETTA GRASSI
Cronaca
Aceto Balsamico Tradizionale. Giuliano Razzoli fa da Cicerone

Stranieri alla scoperta dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, un nettare frutto della terra emiliana che praticamente nessuno aveva mai visto e nemmeno assaporato. A fare da ciceroni gli esperti del Consorzio affiancati dal Presidente, l’ex campione olimpico di sci Giuliano Razzoli, che guida l’omonima acetaia di Villa Minozzo e che, con un inglese fluente, ha guidato i buyers all’assaggio spiegandone i passaggi produttivi e i mille abbinamenti che si possono creare in cucina. Dal più semplice che prevede qualche goccia sulle scaglie di formaggio, fino a quelli più inconsueti che hanno fatto impazzire i presenti, come il fico con pancetta croccante e Parmigiano Reggiano impreziosito da una pioggia di aceto, oppure i lamponi freschi riempiti di una piccola quantità di riduzione di ribes e aceto, un sol boccone da estasi. Razzoli infine ha spiegato: “E’ difficile far loro capire esattamente di cosa di tratta, perché non fa parte della loro cultura gastronomica. Alla fine l’assaggio è la cosa migliore, spiega meglio di tante parole. Un altro aspetto che non va sottovalutato è il far capire che ha tanti utilizzi diversi e che si tratta di un’eccellenza della cucina che può intercettare i gusti di palati esigenti”.

e. g.

