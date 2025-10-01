Aceto Balsamico Tradizionale. Giuliano Razzoli fa da Cicerone

Stranieri alla scoperta dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, un nettare frutto della terra emiliana che praticamente nessuno aveva mai visto e nemmeno assaporato. A fare da ciceroni gli esperti del Consorzio affiancati dal Presidente, l’ex campione olimpico di sci Giuliano Razzoli, che guida l’omonima acetaia di Villa Minozzo e che, con un inglese fluente, ha guidato i buyers all’assaggio spiegandone i passaggi produttivi e i mille abbinamenti che si possono creare in cucina. Dal più semplice che prevede qualche goccia sulle scaglie di formaggio, fino a quelli più inconsueti che hanno fatto impazzire i presenti, come il fico con pancetta croccante e Parmigiano Reggiano impreziosito da una pioggia di aceto, oppure i lamponi freschi riempiti di una piccola quantità di riduzione di ribes e aceto, un sol boccone da estasi. Razzoli infine ha spiegato: “E’ difficile far loro capire esattamente di cosa di tratta, perché non fa parte della loro cultura gastronomica. Alla fine l’assaggio è la cosa migliore, spiega meglio di tante parole. Un altro aspetto che non va sottovalutato è il far capire che ha tanti utilizzi diversi e che si tratta di un’eccellenza della cucina che può intercettare i gusti di palati esigenti”.

